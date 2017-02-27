الطـيب لــوح : العـــدالة عالــجت 5 ألاف قـضيــة فســاد مـنــذ 2013

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي نزل ضيفا على فروم الإذاعة للقناة الأولى للإذاعة بأنه بفضل مقاربة رئيس الجمهورية الأمنية، الاجتماعية، القضائية، السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى العمليات الاستباقية التي يقوم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي تم القضاء على الإرهاب في الجزائر منوها إلى ما حدث في قسنطينة بفضل تفطن عناصر الأمن الوطني لمحاولة إرهابي تفجير نفسه بحزام ناسف وبفضل يقظة أفراد الأمن الذين تمكنوا من القضاء عليه قبل وقوع كارثة. وقد أكد وزير العدل في الشأن بأنه تم فتح تحقيق من قبل وكيل الجمهورية الذي انتقل إلى عين المكان وعملية التعرف على العنصر الارهابي متواصلة من طرف الجهات الأمنية المختصة.

وعن مكافحة الإرهاب قال وزير العدل بأن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في مجال محاربة الإرهاب وهي متفطنة لما تروج له بعض دول الغرب لمفهوم "الفوضى الخلاقة" مؤكدا بأنه وبفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أنقذ الجزائر في سنة 2011 من "موضة " الربيع العربي التي استهدفت دولا عربية عديدة مؤكدا وقوف الشباب والنساء ضد تلك المحاولات اليائسة لزعزعة الشارع الجزائري.

كما اعترف الوزير بحرمان بعض الجزائريين في القرى والمداشر في العمق الجزائري والذين هم بعيدون عن الطريق السيار بأن هؤلاء أخذت الدولة مشاغلهم بعين الاعتبار من خلال برنامج رئيس الجمهورية كي تصل الاصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هذه الفئات.

وعن الجريمة الالكترونية التي تغذي الإرهاب العابر للحدود اليوم ذكر الوزير بأن الجزائر طرحت مقاربة للمجتمع الدولي ودعت المجموعة الدولية في أكثر من مرة من أجل التضامن و القضاء على الظاهرة التي تستفيد من التكنولوجيا الحديثة لكن –يضيف الوزير- لم يتحقق ذلك وتعطل لأسباب عديدة منها المصالح المادية التي تدرها هذه الوسائط الاجتماعية ومحركات البحث لهذه الدول من أموال بالإضافة إلى استفادتها من قاعدة بيانات ومصالح معلوماتية مهمة.

وبخصوص موضوع محاربة الفساد قال وزير العدل حافظ الأختام بأن العدالة اليوم تعالج 5 ألاف قضية تتعلق بالفساد منذ 2013 مؤكدا بأن القضاء وبكل قوة سيستمر في مواجهة هذه الظاهرة داعيا كافة المؤسسات بالقيام بدورها من خلال ممارسة الرقابة التسييرية وعدم كل الأمور على عاتق القضاء مؤكدا بأن النيابة العامة قد أخذت تعليمات في هذا الجانب من خلال تحريك الدعوى العمومية مباشرة ودون انتظار أوامر.

كما أكد الوزير بأن حماية المبلغين والشهود بخصوص قضايا الفساد موجودة في القانون وقد طبقت في أحد القضايا من خلال حماية إطار معين تم تهديده، وقد وفرت كل إجراءات الحماية وفقا للقانون.

وعن إصلاح السجون قال وزير العدل بأن فيه تنسيق مع وزارة الشؤون الدينية من أجل محاربة التطرف فكريا في السجون بواسطة منهجية واضحة مؤكدا بأنه وبشهادة منظمات دولية التي تقوم بزيارات دورية للسجون الجزائرية والتي سجلت ارتياحا جدا للمعايير المطبقة لا سيما الجانب الصحي للسجين.

وعن موضوع اختطاف الأطفال أوضح الوزير لوح بأنه يجب التفريق بين حالات الاختطاف والاختفاء مؤكدا تسجيل 22 جريمة اختطاف بجميع أركانها منها ما هو متعلق بالتعدي الجنسي وهناك أسباب أخرى متعلقة بالشعوذة وأخرى بالانتقام وقد أكد الوزير بأن العقوبات ضد هؤلاء تصل إلى حد الإعدام. وأوضح لوح بأن نص الإصلاحات الجديدة لمحكمة الجنايات الذي صودق عليه في البرلمان ينص على تشكيلة محكمة الجنايات التي تحاكم جريمة القتل وجرائم خطف وقتل الأطفال تتكون من 4 مواطنين من ممثلي الشعب و 3 قضاة، بينما تشكيلة محاكمة جرائم التهريب والإرهاب والجريمة المنظمة بصفة عامة تتكون من 3 قضاة محترفين .

وعن الانتخابات واستعمال بعض المنتخبين للمال للتأثير في العملية الانتخابية أكد بأن القانون لا يسمح باستعمال المال أو أي شيء يؤثر على العملية، والنيابة العامة والضبطية القضائية-يضيف لوح- ستكون بالمرصاد لتطبيق القانون بحذافيره .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية