6 ألاف ضحيــة عنــف ضـــد الأطفـــال و مــا يقـــارب 40 ضحيــة قتـــل عمـدي خلال 2016

سجلت مصالح الأمن الوطني أكثر من 6 ألاف ضحية عنف ضد الأطفال و ما يقارب 40 ضحية قتل عمدي خلال 2016 ، وهي الأرقام الخطيرة التي دفعت مديرية العامة للأمن الوطني إلى استحداث خمسين فرقة مكلفة بالطفولة من بينهم أطفال العنف.

و في هذا الخصوص عميد أول للشرطة و مدير المعهد الوطني للشرطة الجنائية خيرة مسعودان أوضحت أنه "تم تسجيل 6193 ضحية من بينهم الاعتداءات الجسدية بنسبة تقارب 60 بالمائة تليها الاعتداءات الجنسية 1695ضحية خلال سنة 2016".

و أكدت المتحدثة ذاتها أنه مقارنة بالسنة الفارطة سجلت مصالح الأمن ارتفاعا يقدر بـ 2 بالمائة ، مشيرة إلى أن المجتمع الجزائرى بدأ بكسر جدار الصمت من خلال انتشار ثقافة التبليغ لدى المواطن و العائلات.

و لمرافقة هذه المجهودات أكثر سيتم تنصيب لجنة وطنية لتزويد الهيئة الوطنية لحماية الطفولة بمعلومات حول وضعية الطفولة بالجزائر من خلال وضع نظام معلوماتي شامل خلال هاته السنة.

من جهتها قالت المفوضية الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي أنه "سيتم تنصيب لجنة تنسيق دائمة على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تضم كل القطاعات الوزارية المعنية بالطفولة و كدا فعاليات المجتمع المدني".

و عن دور هذه اللجنة أوضحت شرفي أنها تعمل على التنسيق مابين كل المتدخلين في مجال حماية و ترقية الطفولة.

وقد دعا المشاركون في اليوم الدراسي حول حماية الطفولة إلى ضرورة وضع برامج وطنية و محلية لترقية الطفل و بالتنسيق مع جميع القطاعات الفاعلة في هذا المجال.

المصدر : الإذاعة الجزائرية