الجمعية العامة العادية للفاف : روراوة يهــاجـــم مــنتــقديـه ويشيـــد بانجـــازاتـه

اعتبر رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، محمد روراوة، الإثنين بالجزائر أن المشوار المخيب للمنتخب الوطني خلال كأس إفريقيا للأمم (كان-2017) لا يجب أن يمحي "الإنجازات" المحققة خلال عهدته الثانية المنتهية خصوصا فيما يخص التطوير و التنظيم وهيكلة اللعبة.

وقال روراوة خلال أشغال الجمعية العامة العادية للفاف المنعقدة بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى: "صحيح أن الهدف المسطر لم يتم بلوغه من قبل المنتخب الوطني بمناسبة مشاركته في كان-2017 لكن هذ الامر لا يجب أن يقلل أو يمحي العمل المنجز خلال العهدة الأولمبية 2013-2016".

بعد مصادقة أعضاء الجمعية العامة بالأغلبية على الحصيلة الادبية و المالية، لم يخف روراوة امتعاضه بسبب "الهجمات" التي طالته منذ نهاية كأس إفريقيا بالغابون.

وفي هذا الشأن أوضح رئيس الفاف: "الكثير من الأشخاص انتقدوني بشدة و في غالب الأحيان بشكل غير مبرر و دون عقلانية. أتفهم الانتقادات عندما تتعلق بالجانب التقني لكن لا يمكنني تقبل النقد لما يخرج عن إطاره ليبلغ المساس بالأشخاص مباشرة"، حيث لم يتردد في ذكر اسم النجم السابق للخضر رابح ماجر من بين الاشخاص المعنيين بكلامه.

يهاجم ماجر

و واصل روراوة: "الجزائر خرجت سبع مرات من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا دون أن يحدث الأمر كل هذا الضجيج. ماجر نفسه عاش هذا السيناريو كلاعب و كمدرب".

عقب ذلك، عدد رئيس الفاف "الانجازات الكثيرة" لكرة القدم الجزائرية خلال العهدتين اللتين أشرف خلالهما على الاتحادية خصوصا التأهل التاريخي للدور ثمن النهائي من كأس العالم (مونديال-2014) بالبرازيل.

كما عبر روراوة عن إفتخاره بتوفير "منشآت من مستوى عال لكرة القدم الوطنية أبرزها المركز التقني لسيدي موسى"، ليشكر بالمناسبة السلطات العمومية على المجهودات المبذولة لترقية و تطوير الرياضة الاكثر شعبية التي تجسدت على الميدان من خلال مشاريع إنجاز ملاعب تيزي وزو و براقي و الدويرة و وهران.

و في الختام أشار رئيس الاتحادية المنتهية ولايته أن المهمة الرئيسية للمكتب الفيدرالي المقبل هي بعث مشاريع هامة مسجلة ضمن الميزانية المرتقبة لسنة 2017 مثل فندق الفاف من خمس نجوم و المركز الطبي لسيدي موسى.

فائض مالي ب135 مليار سنتيم في 2016

حققت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) مجددا فائضا ماليا "إستثنائيا" لحساب سنة 2016، حسب الحصيلة المقدمة من طرف الجمعية العامة العادية، اليوم الاثنين بالمركز التقني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة).

وتشير الحصيلة الى "أرباح" مقدرة ب135 مليار سنتيم، اي بنقصان تسعة ملايير مقارنة بسنة 2015، حينما جنت الهيئة الكروية ما مقداره 144 مليار.

وتمت المصادقة على الحصيلة المالية 2016 للفاف بالإجماع، مثلما هو الشأن للميزانية المتوقعة لسنة 2017 والمقدرة ب450 مليار سنتيم، منها 90 بالمائة من أجل انجاز فندق (5 نجوم)، حسب ما كشف عنه نائب رئيس الاتحادية، جهيد زفزاف.