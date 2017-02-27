اتفاقية بين الجزائر و بلجبكا في مجال النقل بالسكك الحديدية

وقعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و الشركة الوطنية البلجيكية للسكك الحديدية اليوم الاثنين ببروكسل على اتفاقية للتعاون بهدف تدعيم العلاقات القائمة بينهما و إعداد أرضية جديدة للتعاون من أجل المساهمة في تطوير كلتا المؤسستين.

و وقع الاتفاقية المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله و رئيس مجلس إدارة الشركة البلجيكية كلود فونتينوي بمناسبة الزيارة

التي يقوم بها إلى بلجيكا وزير النقل و الأشغال العمومية بوجمعة طلعي بدعوة من وزير النقل البلجيكي فرانسوا بيلو.

و على هامش حفل التوقيع صرح السيد طلعي أن هذه الاتفاقية تهدف الى "الرفع من فعالية كل مؤسسة و نجاعاتها في السوق".

و حسب رئيس مجلس إدارة الشركة البلجيكية فان الاتفاقية تتعلق أيضا بإمكانية تقديم خدمات في مجال التكوين بطلب من الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية.

ويمكن لهذه الخدمات أن تشمل مهام الخبراء و نشاطات التكوين المتعلقة بمختلف التقنيات الخاصة بالسكك الحديدية و تسيير النوعية و السلامة و استغلال الشبكة التقليدية و ذات السرعة الفائقة حسب المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله .

كما أضاف أن "عصرنة الشبكة الجزائرية للسكك الحديدية و اقتناء قاطرات ذات سرعة فائقة يتطلبان تكوين الموظفين و من ثمة إبرام هذه الاتفاقية" معلنا عن إدخال قاطرات جديدة إلى الجزائر بدءا من مطلع السنة القادمة.

و أوضح في نفس السياق أن "قاطرات جديدة ذات سرعة فائقة قد تبلغ 220 كلم في الساعة ستدخل الجزائر في يناير 2018 و ستوجه في بداية الأمر للخطوط الجديدة الجاري انجازها".

كما تتعلق الاتفاقية الموقع عليها بين الشركتين أيضا بتقديم الخدمات الخاصة بالدراسات و المساعدة التقنية و الخبرة من خلال انجاز دراسات و مختلف قطع الغيار أو التجهيزات و مراقبة عتاد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة داخل المصنع".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج