الجـولـة 23 : تأجيل لقائي مولودية الجزائر-مولودية بجاية وشبيبة القبائل-إتحاد الجزائر إلى تاريخ لاحق

تم تأجيل لقائي مولودية الجزائر- مولودية بجاية، وشبيبة القبائل - اتحاد الجزائر إلى تاريخ لاحق، بعدما كانا مقررين يومي الاثنين 6 مارس والثلاثاء 7 مارس، برسم الجولة 23 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، حسبما علم هذا الاثنين من رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج.

وصرح قرباج"قررنا تأجيل اللقائين للسماح لكل من مولودية الجزائر واتحاد الجزائر وشبيبة القبائل التحضير بشكل جيد للمنافسات الإفريقية التي يشاركون فيها والمقررة أيام 10 و 11 و 12 مارس القادم".

وكانت الرابطة قد قررت في وقت سابق تقديم هاتين المواجهتين مع الإبقاء على بقية مباريات الجولة يومي 10 و 11 مارس.

وفيما يخص التغيير المتواصل لتاريخ إجراء الداربي العاصمي بين اتحاد الجزائر-مولودية الجزائر، برسم الجولة 22، برر قرباج قائلا:

"اضطررنا إلى تأخير الداربي ب48 ساعة بعد تأجيل لقائي مولودية الجزائر-مولودية بجاية وشبيبة القبائل- اتحاد الجزائر، وسيجرى رسميا يوم السبت 4 مارس بملعب 5 جويلية ابتداء من (45ر17)".

وتخوض شبيبة القبائل ومولودية الجزائر الدور السادس عشر من كاس الكنفيدرالية الإفريقية أما اتحاد الجزائر فسيكون معنيا برابطة الأبطال الإفريقية.

الـمـصـدر: وكـالـة الأنـباء الجـزائـريـة