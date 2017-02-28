وفاة 25 شخصا وإصابة 978 بجروح في حوادث المرور في أسبوع

لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب 978 آخرون بجروح جراء 931 حادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 فيفري, حسب حصيلة أوردتها الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وأضاف ذات المصدر أن أثقل حصيلة تم تسجيلها بولاية معسكر بوفاة 6 أشخاص وجرح 24 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على اثر وقوع 26 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 5081 تدخل في نفس الفترة لتغطية 4370 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر, إلى جانب 895 تدخل سمح بإخماد 564 حريق منها منزلية, صناعية وحرائق مختلفة.

وفي الأخير أشار نفس المصدر إلى أن هذه الوحدات "تواصل على المستوى الوطني مجهوداتها في دعم التكفل بفئة الأشخاص بدون مأوى".