تراجع عائدات الجباية النفطية خلال الـ11 أشهر الأولى من 2016

سجل تحصيل عائدات الجباية النفطية المحسوبة في الميزانية تراجعا يناهز 120 مليار دينار خلال الـ11 أشهر الأولى من سنة 2016 مقارنة بالتحصيلات المحققة في نفس الفترة من 2015 , حسب المديرية العامة للضرائب.

وبلغت قيمة الجباية النفطية المحصلة بين شهر جانفي إلى غاية نوفمبر 2016 4 ر1.603 مليار دينار مقابل 9 ر1.722 مليار دينار في نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض قدره 6 ر119 مليار دينار.

ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الأسعار العالمية للنفط المسجل خلال سنة 2016 .

ويذكر أن قانون المالية لـ 2016 كان يتوقع إيرادات نفطية محسوبة في الميزانية بـ 1.682 مليار دينار.

المصدر: واج