تبون:الحصة الكلية لاستيراد السيارات ستتراوح بين 40 و 50 ألف وحدة في 2017

كشف وزير السكن و العمران والمدينة و وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء أن الحصص الإجمالية لإستيراد السيارات ستتراوح بين 40.000 و 50.000 سيارة في السنة الحالية.

وفي رده على الصحافة على هامش زيارة تفقدية للمدينة الجديدة بسيدي عبد الله قال تبون انه "من الممكن أن يتراوح عدد السيارات المستوردة بين 40.000 و 50.000 سيارة هذه السنة".

من جهة أخرى شرح الوزير أن الإستيراد "غير ممنوع" في كل الميادين لكن بالنسبة للكماليات "فمن المستحسن إستيراد المادة الاولية و نعول على الصناعة المحلية".

و من المنتظر أن تكشف وزارة التجارة في الأيام المقبلة عن قائمة الوكلاء المعنيين و كذا حصة كل وكيل من الحصة الكلية لاستيراد السيارات.

يذكر انه زيادة على السيارات التي سيتم استيرادها هذه السنة و سيارات رونو و داسيا المصنعة حاليا من قبل مصنع رونو الجزائر و المسوقة بالسوق الوطنية, من المرتقب أن يتم دخول العديد من مصانع تركيب السيارات في الخدمة على غرار مشاريع "فولسفاغن" و ''هيونداي''.

للذكر بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحية 292ر1 مليار دولار خلال سنة 2016 مقابل 038ر2 مليار دولار في 2015 بانخفاض قدره 61ر36 بالمائة حسب أرقام الجمارك الجزائرية .

و تم تحديد الحصة الكلية لاستيراد السيارات في 2016 ب 98.374 وحدة وذلك في اطار نظام رخص الاستيراد.

المصدر: وأج