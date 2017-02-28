القــضــاء على 9 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة ببلدية ازفون بتيزي وزو

28/02/2017 - 14:00

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع ألعملياتي للناحية العسكرية الاولى من تحييد تسعة إرهابيين هذا الثلاثاء اثر عملية بحث وتطويق قرب  بلدية أزفون بولاية تيزي وزو, حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات   تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع ألعملياتي لتيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى من تحييد تسعة  إرهابيين  صباح اليوم 28 فيفري 2017  إثر عملية بحث وتطويق قرب بلدية أزفون بولاية تيزي وزو".

وأضاف البيان "أن هذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة  مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنكوف وبندقية قناصة وأخرى مضخية وخمس  بنادق صيد وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة".

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