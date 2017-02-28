عــاشق شــوقـي : ارتفــاع مداخــيل " كاسنوس" 32 بالمائة منذ بدايــة العــام الجــاري

ارتفعت مداخيل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء بـ32 بالمائة خلال الشهرين الأولين لهذه السنة مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي .

وقال المدير العام للصندوق عاشق يوسف شوقي "انه في حال مقارنة الشهرين الأولين للسنة الجارية 2017 مع الشهرين الاولين للسنة الماضية 2016 لقد تم تسجيل ارتفاع ب32بالمئة والعملية تسير وفق معيار الارتفاع".

وأضاف انه تم تسجيل 25 ألف مشترك جديد في الضمان الاجتماعي وهذا يدل على أن ثقافة الضمان الاجتماعي تكرست في مجتمعنا.

وأوضح عاشق يوسف شوقي أن الصندوق سيواصل في تقديم تسهيلاته المقدمة لتحفيز اشتراكات المعنيين كما تم اليوم الأربعاء إطلاق الخدمة الجديدة وهي الاجتماعات المباشرة مابين المديرية العامة ومختلف فروعها في ولايات الوطن عن طريق الانترنت.

وكذا إعطاء المساعدات الاجتماعيات لوحة الكترونية تتوفر على كل المعلومات الخاصة بالصندوق يستعملونها في خرجاتهم الميدانية عبر مختلف الولايات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية