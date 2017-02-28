الجــزائري عـبــدو عـتو يتــوج بجــائزة الابـتكــار الاستراتيــجي فــي لــندن

تحصل الباحث الجزائري عبدو عتو هذا الاثنين بلندن على جائزة الابتكار الاستراتيجي (ستراتيجيك إينوفايشن أوورد) في علم الطيران والفضاء من طرف الحكومة البريطانية على إبتكاره لبرمجية بإمكانها تحديد مواقع الطائرات حال تعرضها لخطر.

و قدمت الوزارة البريطانية لشؤون الطاقة و الإستراتيجية الصناعية جائزة الابتكار الإستراتيجي للباحث الجزائري و هو مؤسس و رئيس مدير عام لشركة "ويسكوم آيروسبايس" الكائن مقرها في أوكسفورد التي تعتبر من أهم قواعد البحث العلمي في العالم.

و حصدت البرمجية منذ ابتكارها سنة 2015 جائزتين و تم طرحها في الأسواق خلال 2016 كما أنها مستغلة من طرف متعاملين عملاقين و هما الفرنسي"أيرباص" و الأمريكي "روكوال كولينز" المختص في إلكترونيات الطيران.

و صرح المخترع الجزائري عبدو عتو لواج على هامش تتويجه أنه "فخور" بكونه جزائري و بنجاح شركته في التكنولوجيا التي تعتبر قطاع جد متقدم في المملكة المتحدة.

و أوضح أن الجائزة بمثابة "تحفيز" و "عرفان رسمي" يسمح بالوصول إلى الصناديق البريطانية لدعم التكنولوجيا العالية و التي ستساعد على تسويق هذا الابتكار و الاستثمار أكثر في البحث.

و عبر عبدو عتو عن رغبته في "استفادة " الجزائر من التكنولوجيا العالية كي تخرج من التبعية للمحروقات .

و أشار إلى أن النموذج الاقتصادي للتنوع الذي تطمح إليه الجزائر يمر عبر التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي "ما يدر أرباحا كبيرة بتكاليف أقل".

و قال الباحث أن "الجزائر تملك كافة الإمكانيات لتطوير التكنولوجيا الخاصة بها و هي تزخر بشباب متفائل و نظام بيئي ملائم إذ يتطلب كل هذا تحسينه فقط بالتعامل مع خبرة جاليتها المقيمة في الخارج و تعاون قطاعها الخاص".

و تجدر الإشارة إلى أن الباحث الجزائري قد قام بتسويق برمجية مبتكرة "سمارت تراك" بهدف تحديد في الأوقات المناسبة موقع طيارة في حالة تعرضها لخطر وذلك بفضل التكنولوجيا التي تسمح بالتقاط مستمر لإشارات الاتصال على متن الطائرات.

كما تقترح البرمجية للصناعة الجوية حلولا تكنولوجية لتفادي مآسي فقدان الطائرات و إضافة إلى برمجية "سمارت تراك", قامت شركة الباحث بابتكار "كلود بوكس",و هو علبة افتراضية تسمح بامتصاص و نقل دائم للمعطيات الأرضية إلى المراكز عن طريق الأقمار الاصطناعية و التسجيلات الصوتية و الرسائل الصادرة عن غرفة قيادة الطائرة و المعلومات ذات الأهمية الكبيرة حول وضعية الطائرة و ارتفاعها و سرعتها و سرعة الرياح و الضغط الجوي.

و كان السيد عتو قبل أن ينشئ مؤسسته, قد شغل عدة مناصب قيادية في المؤسسات البنكية ذائعة الصيت و عقب دراساته الجامعية بجامعة وهران, انتقل إلى إنجلترا سنة 1988, ليتابع دراسته في اختصاصات الاقتصاد و المالية و العلوم الدقيقة و الذكاء الاصطناعي بجامعتي أكسفورد و كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية).

و أسس في سنة 2013 رفقة مجموعة من المهندسين و المختصين في تكنولوجيا المعلوماتية, شركة "ويسكوم أيروسباس" المتخصصة في برمجيات الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية و هو يتولى تسييرها منذ ذلك التاريخ إلى غاية اليوم .

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج