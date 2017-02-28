المجاهد بليدي عبد القادر المدعو سي مصطفى في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المجاهد بليدي عبد القادر المدعو سي مصطفى ظهيرة أمس الاثنين بمستشفى في جنيف (سويسرا) إثر مرض عضال حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى أقاربه.

و سيتم ايصال جثمان الفقيد الذي شغل منصب ملازم أول سابقا بصفوف جيش التحرير الوطني إلى أرض الوطن يوم الخميس على أن تشيع الجنازة يوم الجمعة بمقبرة العالية.

من مواليد سنة 1935 بالبليدة تتلمذ المجاهد الراحل على يد سويداني بوجمعة و طيب جغلالي اللذان حرصا على تنمية حسه الوطني قبل أن يلتحق في سن مبكرة بصفوف جيش التحرير الوطني بالمنطقة السادسة (الولاية الرابعة مستقبلا) بقيادة العقيد عمار وعمران والكومندوس علي خوجة.

المصدر:الاذاعة الجزائرية/واج