وزير الموارد المائية : إعداد بنك للمعلومات حول النقاط السوداء للمياه القذرة التي تصب بالسواحل

أعلن وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي هذا الثلاثاء ببومرداس بأن العمل جار حاليا لإعداد بنك أو قاعدة للمعلومات حول النقاط السوداء التي تتواجد بها المياه القذرة و الصرف الصحي التي تصب عن طريق الوديان بكل سواحل الوطن.

وأوضح الوزير عقب استماعه لتوضيحات حول مشروع حماية مدينة بودواو من خطر الفيضانات الذي انطلق في إنجازه سنة 2012 و يعرف تعثرا في ذلك بأن هذه العملية التي يتم إنجازها بالتعاون مع المرصد الوطني للبيئة ضرورية و تتوسع لكل ولايات الوطن لاحقا.

ومن خلال هذه العملية التي بدأت بوادي سيباو بتيزي وزو و الحراش بالجزائر العاصمة- حسب الوزير- تم إحصاء إلى حد اليوم 1420 نقطة سوداء عبر عدد من الوديان والشواطئ بتراب الوطن.

ولهذه العملية أهمية "قصوى" -يقول والي- الذي أكد بأنه ستسمح بعد القيام بعمليات التفتيش بتحديد مصدر و مسؤولية المتسبب في الرمي العشوائي للقاذورات و عدم المعالجة الأفقية لهذه المياه القذرة التي تصل إلى الوديان و من ثمة إلى ساحل البحر.

كما تسمح كذلك بتحديد القطاعات المعنية التي سيتم العمل و التنسيق معها لحشد الوسائل الضرورية من أجل محاربة هذه النقاط السوداء من المصدر من خلال ربطها بشبكة قنوات الصرف الصحي.

وتعتبر عملية التكفل بهذا الجانب البيئي المهم --يضيف وزير-- من "أولويات" القطاع حيث يرتكز العمل في هذا الجانب إضافة إلى الإحصاء و تحديد المسؤوليات تسطير برنامج عمل بالتنسيق مع المعنيين لمحاربة التلوث من مصدره من خلال القيام ببعض العمليات المستعجلة على غرار الربط بقنوات الصرف الصحي النظامية و وضع تجهيزات للمعالجة و ضد التلوث و تخصيص فضاءات بضفاف الوديان.

من جهة أخرى أفاد عبد القادر والي خلال تفقده مشروع حماية مدينة بودواو من الفياضات بأنه تم إلى حد اليوم التكفل بتنقية و إعادة تهيئة ما يزيد عن 500 وادي عبر الوطن لحماية المدن المحيطة بها من خطر الفيضانات و سيتم في الأفق و حسبما هو مبرمج التكفل ب 650 وادي آخر عبر الوطن.