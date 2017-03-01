انطلاق عملية بيع قسيمة السيارات ابتداء من هذا الأربعاء

تنطلق هذا الأربعاء عملية بيع قسيمة السيارات لسنة 2017 والتي تستمر إلى غاية الـ31 من مارس الجاري حسبما أفادت به المديرية العامة للضرائب.

هذا وأعلنت المديرية العامة للضرائب انه يمكن اقتناء القسيمة على مستوى قبضات الضرائب و مكاتب بريد الجزائر و ذلك طيلة أيام الأسبوع،مضيفة أن قبضات الضرائب ستبقى مفتوحة بصفة استثنائية أيام السبت من الشهر الجاري و كذا يوم السبت الأول من أفريل القادم.

كما كشفت ذات المديرية عن أن أسعار قسيمة السيارات لم تعرف تغييرا هذه السنة.

ويذكر أن أصحاب السيارات الجديدة و المرقمة سنة 2017 معنيون هم أيضا باقتناء قسيمة السيارات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية