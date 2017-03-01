موسكو ودمشق تتفقان على مواصلة التنسيق بشأن محادثات جنيف السورية

أعلنت البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، أمس الثلاثاء،أن روسيا "مستمرة في التنسيق مع الحكومة السورية على نحو وثيق بشأن المحادثات في جنيف".

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن هذا الإعلان جاء بعد اجتماع عقد بين نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ورئيس الوفد الحكومي السوري والممثل الدائم لبلاده لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

وذكر بيان للبعثة الروسية - على صفحتها الرسمية على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي - ،أن غاتيلوف ورئيس الوفد الحكومي الروسي بشار الجعفري "اتفقا على مواصلة التنسيق على نحو وثيق بشأن المفاوضات بين الأطراف السورية".

وكان غاتيلوف قد وصل إلى جنيف أول أمس الاثنين للمشاركة في جلسة رفيعة المستوى للدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويعقد نائب وزير الخارجية الروسي أيضا مشاورات مع المشاركين في المفاوضات بين الأطراف المتنازعة في سوريا, وبعد وصوله بوقت قصير التقى غاتيلوف بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا.

المصدر/واج