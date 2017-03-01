سامي بن شيخ للإذاعة:19 ألف منخرط في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

أبرز المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ الحسين أن حصيلة 2016 لعدد المنخرطين في الديوان وصلت 19 ألف عضو منهم 6 آلاف عضو في الحقوق المجاورة و 13 ألف بالنسبة لحقوق المؤلف وهذا العدد معتبر عربيا و أفريقيا.

و أضاف المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خلال استضافته هذا الأربعاء في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن الديوان تحصل على مبلغ مقدر بـ 520 مليار سنتيم ،منها 55 % ناتجة عن أتاوى النسخة الخاصة وتوجه لدعم مداخيل الفنانين و المبدعين، و الأولوية تعطى للمؤلفين ثم لذوي الحقوق المجاورة دون إهمال ورثة المتوفين و يستفيد منها حتى المتقاعدين ، مشيرا إلى أن الحقوق حول المصنفات تمنح كذلك للأجانب.

واستطرد المتحدث ذاته قائلا هناك مداخيل يحصل عليها الديوان من المنتوج الإشهاري المنشور على محرك البحث غوغل و على اليوتيوب وهذا بعد إمضاء اتفاقية سنة 2014 مع مؤسسة غوغل .

وبخصوص القرصنة أوضح سامي بن شيخ أنه تم تجنيد 45 ألف عون محلف في الديوان يقومون برصد السوق و متابعة الأقراص المقلدة بدون ترخيص و الموزعة بصفة غير قانونية في السوق و ذلك بحجزها ثم تليها العدالة، موضحا أنه كل شهر أفريل تتم عملية إتلاف الأقراص المقلدة المحجوزة.

كما أفاد ضيف الأولى بأن الديوان قدم إنذارا للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تستغل مصنفات محلية و أجنبية و التي تمتلك حقوق أصحابها ، معتبرا ذلك خرق للقانون الجزائري و الدولي،و قال إنه بعد سنتين تم إمضاء اتفاقيات و تراخيص مع 9 قنوات تلفزيونية خاصة و التي التزمت بدفع الأتاوى للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للمصنفات التي تبثها سواء وطنية أو دولية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي