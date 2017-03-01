الشروع في حملة تلقيح وطنية ضد الحصبة والحصبة الألمانية ابتداء من يوم الـ 6 مارس

تنظم وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات ابتداء من يوم الـ6 وإلى غاية الـ 15 مارس حملة تلقيح وطنية ضد الحصبة والحصبة الألمانية في الوسط المدرسي تشمل تلاميذ الطورين الابتدائي والمتوسط بالمؤسسات العمومية والخاصة- كما أوضح هذا الأربعاء بيان من الوزارة.

وأضاف البيان أن هذه العملية تندرج في إطار البرنامج الوطني للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية وذلك التزاما بتوصيات المنظمة العالمية للصحة ورأي اللجنة التقنية لخبراء التلقيح .

ولإنجاح هذه الحملة اتخذت الوزارة كل الخطوات والإجراءات اللازمة حيث تم تعبئة الفاعلين على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية وكذا اقتناء وتوزيع اللقاح ضد الحصبة والحصبة الألمانية المؤهل من طرف المنظمة العالمية للصحة.

وتم في هذا الإطار توفير المعدات اللازمة بكمية كافية إلى جانب تنظيم إجراءات جوارية إعلامية وتحسيسية لفائدة الأولياء حول أهمية وكيفية سير حملة التلقيح الوطنية.

من جهة أخرى أكد المصدر ذاته أنه سيتم إدخال اللقاح الجامع المضاد للحصبة والحصبة الألمانية (روبيول) والنكاف (الارويون - رور) ضمن رزنامة اللقاحات الجديدة ابتداء من 24 مارس بالنسبة للرضع البالغين 11 شهرا.

ويؤكد المصدر ذاته أن الجزائر تسعى إلى رفع التغطية التلقيحية ضد الحصبة إلى نسبة 90 بالمائة وادارك الأطفال والشباب غير مكتملي التلقيح وتعزيز الحماية الجماعية ضد الحصبة وكذا الحصبة الألمانية و إيقاف انتقال هذين المرضين المعديين والخطيرين.

للتذكير فقد عرفت الحصبة منذ 1986 تراجعا واضحا بفضل البرنامج الموسع للتلقيح في الجزائر منذ إدراج التلقيح الإجباري ضد هذا المرض الذي يكون غالبا قاتلا بالنسبة للرضع .

وقد تراجع هذا المرض من 20000 في 1996 إلى 15000 في 2003 ليشهد ذلك انخفاضا معتبرا وصل أقل من 100 حالة متفرقة خلال السنوات الأخيرة .

في حين تعتبر الحصبة الألمانية مرضا فيروسيا معديا يصيب معظم الأحيان الأطفال والشباب ويكون أشد خطورة عند المرأة الحامل إذ تصل نسبة انتقال الفيروس إلى الجنين ب90 بالمائة ويتسبب في عدة مشاكل صحية من بينها تشوهات في القلب والجهاز العصبي والعين وضعف السمع أو تأخر في النمو.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية