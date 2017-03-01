معاقبة ش.القبائل وش.باتنة بمباراة بدون جمهور وا.بسكرة بمباراتين

عاقبت لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة فريقا شبيبة القبائل وشباب باتنة, من الرابطة الأولى, بمباراة واحدة دون جمهور, فيما حرمت اتحاد بسكرة, الناشط في الرابطة الثانية, من أنصاره لمقابلتين.

وبررت الرابطة الوطنية على موقعها الإلكتروني عقوبة شبيبة القبائل برمي المقذوفات أثناء وبعد المباراة التي تعادلت فيها أمام شبيبة الساورة (0-0).

كما يتوجب على النادي القبائلي دفع غرامة مالية بمبلغ 200 ألف دينار, علما وأنه قد يتعرض إلى عقوبات أخرى بعدما أبقت لجنة الانضباط على ملفه مفتوحا.

وعوقب شباب باتنة لنفس السبب, إضافة إلى أن الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الضيف نصر حسين داي (0-0), تسببت في توقف اللعب لمدة 5 دقائق.

ويتعين على إدارة نادي عاصمة الأوراس هي الأخرى دفع غرامة مالية بمبلغ 200 ألف دينار.

من جهته, فإن اتحاد بسكرة دفع ثمن استعمال أنصاره للألعاب النارية ورمي مختلف المقذوفات خلال المباراة التي خسرها على ميدانه أمام نادي بارادو (1-0), والتي عرفت إصابة شخصين من الفريق المكلف بالتنظيم.

وسلطت لجنة الانضباط على النادي نفس الغرامة المالية التي أقرتها ضد شبيبة القبائل وشباب باتنة.

من جهة أخرى, أبقت ذات اللجنة ملف حارس مولودية الجزائر فوزي شاوشي مفتوحا, بعدما استمعت إليه أمس بخصوص سلوكه غير الرياضي تجاه أحد الرسميين في المقابلة أمام نصر حسين داي, فيما عاقبت لاعب وفاق سطيف زكريا حدوش بالإيقاف لمقابلتين على خلفية لعبه الخشن في اللقاء أمام مولودية الجزائر والذي خرج فيه بالبطاقة الحمراء.