ميهوبي : تطور اللغة العربية وازدهارها مرتبط بالانتاج المعرفي والابداع

أكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان تطور اللغة العربية وازدهارها مرتبط بالانتاج المعرفي والابداع والاستعمال الوظيفي لها.

وقال ميهوبي في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العربي للغة الضاد الذي يتزامن مع الفاتح مارس من كل سنة، أن اللغة العربية "لا يمكنها ان تتطور في فضاء مغلق"، داعيا الى "تشجيع الانتاج العلمي والمعرفي والابداعي".

وأبرز في هذا الإطار التراث والمرجعية التاريخية التي تزخر بها اللغة العربية والتي تحتاج فقط --كما أضاف-- الى "الاهتمام والرعاية لتحقيق التكامل المنشود".

وأوضح أن "اهتمامات الجزائر كبيرة في مجال البحث في اللغة العربية وتسجل تقدما نوعيا لا يستهان به في الانتاج الابداعي الادبي".

من جهته، ذكر رئيس المجلس الاعلى للغة العربية، صالح بلعيد، في كلمة له بالمناسبة ان إدارته سطرت "برنامجا ثريا" خلال هذه السنة بدءا باحياء الايام الدراسية بالاشتراك مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والجامعات من أجل ترقية اللغة العربية وتطويرها واستعمالها في مختلف العلوم المعرفية والانسانية وكذا الترجمة والعمل بها في التكنولوجيات الحديثة.

وبعد أن أشار الى المكانة التي تحتلها العربية بين اللغات في العالم، أكد ان العربية "يحتفى بها في المحافل الدولية منذ سنة 1973 ولها حضور علمي دولي لما لها من رصيد وخصوصيات".

كما دعا الى "تقوية الانتاج الفكري لتطوير اللغة العربية وحمايتها من التهجين والتجاوزات المشينة واقتراح البدائل النوعية والاسهام في بلورة مشروع وطني متكامل لترشيد الحقل اللغوي".

واعتبر ان الحركية الثقافية التي تشهدها الجزائر تأتي "تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي الى العمل على ازدهار اللغة العربية الى جانب ترقية اللغة الأمازيغية لتعزيز انسجام المجتمع الجزائري والوحدة الوطنية".