الصحراء الغربية: أزمة الكركرات يمكن أن تتكرر في غياب مسار سلام

أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة احمد بوخاري اليوم الأربعاء أن أزمة الكركرات يمكن أن تتكرر في أي وقت في الصحراء الغربية في غياب لمسار سلام يحدد الطريق نحو تسوية نهائية للمسالة الصحراوية.

و صرح السيد بوخاري قائلا "نعتبر انه في غياب مسار سلام جدي كما طالبت به اللائحة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي فانه يمكن لحادثة الكركرات أن تتكرر في أي وقت".

كما أشار ممثل جبهة البوليساريو إلى أن الكركرات "ما هي إلا نقطة في دائرة كبيرة" تتطلب حلولا لعمق المشكل المتمثل في عرقلة المغرب لمسار السلام الاممي.

و تابع قوله أن "المشكل ليس الكركرات بل أن المشكل يكمن في غياب مسار سلام بسبب العراقيل التي يضعها المغرب".

و أضاف السيد بوخاري "نحن مطالبون وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي و الأمانة العامة للأمم المتحدة ببذل جهود جدية من اجل وضع مسار السلام في الصحراء الغربية على السكة".

في هذا الصدد أكد المسؤول الصحراوي انه كان من الضروري التركيز على أسباب النزاعات التي تحدث في الصحراء الغربية وليس على نتائجها.

كما أشار إلى أن "أزمة الكركرات كانت نتيجة لانتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار حيث قرر إنشاء طريق يمر عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو".

و تابع يقول أن "المغرب قد قوض كل شيء: المفاوضات و بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) و يريد من العالم أن يحمي تجاوزاته في الكركرات".

وأضاف السيد بوخاري أن جبهة البوليساريو تشاطر "الأمين العام الاممي انشغاله" بخصوص الوضع في الكركرات مؤكدا أن تعاون الجانب الصحراوي مع السيد انطونيو غوتيريس "مستمر ودائم".

و كانت جبهة البوليساريو قد دعت في شهر فبراير مجلس الأمن الدولي إلى استئناف مسار السلام مؤكدة أن "دبلوماسية الصمت" قد أدت إلى فشل الهيئة الأممية في الوقاية من النزاعات في الأراضي الصحراوية المحتلة.

و إلى غاية اليوم لازالت اللائحة رقم 2285 المصادق عليها في 2016 و التي تؤكد على ضرورة شروع طرفي النزاع في جولة خامسة من المفاوضات دون تطبيق فيما لا زال المغرب يعرقل تحركات المبعوث الاممي للصحراء الغربية كريستوفر روس المكلف ببعث مسار السلام.