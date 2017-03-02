اكتشاف مخبأ للأسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة بأدرار وتيزي وزو

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،تابعة للقطاع العسكري أدرار/ن.ع.3 هذا الخميس من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة ،حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر دورية استطلاع وتفتيش كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري أدرار/ن.ع.3 صباح اليوم 2 مارس 2017 مخبأ للأسلحة والذخيرة".

ويحتوي المخبأ حسب نفس المصدر على"40 مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف 01 رشاش ثقيل عيار 14,5 ميليمتر 44 مخزنا خاصا بالمسدس الآلي من نوع كلاشنيكوف بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة (1686 طلقة) من مختلف العيارات".

هذه العملية الجديدة "التي تضاف إلى سلسلة النتائج الميدانية المحققة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي تؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائم عبر كافة ربوع البلاد لدحض كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني" يضيف البيان.

اكتشاف مخبأ يحتوي على ثماني مقذوفات بولاية تيزي وزو

كما كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأربعاء بولاية تيزي وزو مخبأ للذخيرة يحتوي على ثماني مقذوفات من نوع 2RPG- وكمية من الذخيرة مختلفة العيارات ومواد متفجرة فيما تم توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة/ن.ع1."

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "ضبط عناصر حراس الحدود بتلمسان/ن.ع.2 أربعة (04) قناطير و(25) كيلوغرام من الكيف المعالج في حين حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي (80) قنطارا من مادة التبغ بالوادي/ن.ع.4 ".

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بتمنراست وعين قزام/ن.ع.6 خمسة (05) مهربين وحجزت مركبتين (02) وشاحنة و(31,5) طنا من المواد الغذائية وجهازي (02) كشف عن المعادن و(05) مولدات كهربائية و(03) مطارق

ضاغطة"--حسب المصدر ذاته.

ومن جهة أخرى "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني في عمليات منفصلة بكل من تمنراست وتلمسان وأدرار وبسكرة (72) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة"--يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني--.





المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية

