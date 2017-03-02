بن غبريط : استراتيجية وطنية لمكافحة العنف المدرسي تنطلق في 7 مارس

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن إطلاق إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف المدرسي يوم السابع مارس الجاري.

ودعت الوزيرة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى -على هامش الجلسة العامة لمجلس الأمة -الإعلام وكافة الشركاء للمشاركة في هذه المبادرة التي ستأخذ بكل مسببات الظاهرة.

وتعهدت بن غبريط بالأخذ بعين الاعتبار كافة الانشغالات من خلال هذه الإستراتيجية لأجل محاربة ظاهرة العنف المدرسي بكل الوسائل وبمشاركة الجميع.

للإشارة فإن وزارة التربية الوطنية تحصي حوالي 40 ألف حالة عنف مدرسي سنويا عبر مختلف المؤسسات التربوية.

فقد كشف المفتش العام لوزارة التربية نجادي مسقم، في ما مضى لبرنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، بأن الوزارة لجأت إلى تبني مقاربة جديدة لحل المشاكل الناجمة عن العنف المدرسي ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تتمثل في استحداث خلايا إصغاء لانشغالات ومشاكل التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية يشرف عليها مفتشون مختصون في الوساطة.

وأوضح المتحدث، أن الوزارة الوصية عمدت إلى تغيير إستراتيجيتها في تسيير هذه الأزمات وذلك للحد من انتشارها الذي ما فتئ يتفاقم يوما بعد يوم، حيث لفت إلى أن حوالي 260 ألف حالة عنف تم إحصاءها ما بين عامي 2000 و2014 في الوسط المدرسي، وقعت بين المتمدرسن أنفسهم أو بين الأساتذة والمتمدرسين أو مابين الأساتذة في حد ذاتهم.

وذكر مسقم بأن دراسة تمت عبر 400 ثانوية استهدفت حوالي 400 ألف طالب، بينت أن 63 بالمائة من التلاميذ يفضلون البقاء في بيوتهم عوض الدراسة في محيط عدائي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية