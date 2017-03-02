انطلاق فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للعتاد الطبي والاستشفائي

انطلقت هذا الخميس بقصر المعارض في العاصمة فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للعتاد الطبي ولاستشفائي بمشاركة أجنبية معتبرة، و استحسان لمناخ الاستثمار بالجزائر من قبل المشاركين في التظاهرة.

ويعد هذا الصالون فرصة للتعريف بأخر التكنولوجيات العالمية وتعتبر العلامة (مديكاتاك) من بين الشركات الوطنية الحاضرة بالمعرض والتي تمنح الأطباء تكوينا مختصا على معداتها ذات الجودة العالمية وبصفة استثنائية .

ويقول المسؤول التجاري لهذه العلامة الدكتور جنان مالك صابر: "إن الجزء الكبير من عمل الشركة موجه نحو المستشفيات على غرار مستشفيات بن عكنون و مصطفى باشا وآيت ايدير بالعاصمة" ويضيف "إن الهدف الرئيسي هو التكوين الذي يرافق المعدات التي نقوم ببيعها لأنها تتوفر على تكنولوجيا جد متطورة،وأن التفكير منصب الآن على الشراكة مع الدول المغاربية".

وتعتبر جمهورية الصين الشعبية من بين اكبر الدول الرائدة في المجال التكنولوجي وقد شاركت في المعرض عن قناعة منها على توفر مناخ ملائم للاستثمار بالجزائر.

وحسب المدير العام للعلامة الصينية (امقار منجري جون ديفيد) فإن "البحث جار على إقامة شراكة مع المستشفيات الجزائرية ولدينا اليوم معدات حصرية لا توجد في باقي دول العالم مختصة في قياس نسبة الهرمونات كما اننا نثمن مناخ الاستثمار بالجزائر".

وقد حضرت بقوة البصمة الجزائرية خلال هذا المعرض حيث تمكنت شركات tsm من إبرام اتفاقيتين هامتين مع وزارتي الصحة والدفاع الوطني.

وتقول سارة ويلندة ممثلة العلامة في هذا الصدد:"لقد قمنا بتموين العديد من المؤسسات الاستشفائية عبر48 ولاية كما انه توجد اتفاقية مع وزارة الصحة لتزويدها بالعديد من التجهيزات الموجهة لعلاج مختلف الأمراض كما قمنا بإبرام اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني".

ومن شأن تموين المستشفيات بأحدث المعدات الاستشفائية ، تقديم خدمة نوعية للمريض الجزائري في مسعى لإعادة هيكلة القطاع الصحي وعصرنته.

المصدر:الإذاعة الجزائرية.واج