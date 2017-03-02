طلعي يدشن الطريق السريع بين ميناء بجاية والطريق السيار شرق-غرب

دشن وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي هذا الخميس الشطر الأول من الطريق السريع في الجزء الذي يربطه بميناء بجاية على مسافة 42 كلم، ويعتبر هذا الطريق مكسبا هاما للولاية من شأنه دفع حركة التنمية من الميناء نحو مختلف ولايات الوطن.

و دعا الوزير إلى الإسراع في استكمال ما تبقى من هذا المشروع الحيوي خصوصا ما تعلق بالمنشآت الفنية وكذلك الشطر الآخر الذي يمتد إلى مدينة سيدي عيش أواخر جويلية القادم.

كما عاين طلعي خلال زيارته مدى تقدم أشغال المحطة البحرية الجديدة على مستوى ميناء بجاية كهيكل جديد سيستقبل آلاف المسافرين بداية من الصائفة القادمة.