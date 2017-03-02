مصارعة: تأجيل البطولات المتوسطية إلى موعد لاحق

تأجلت البطولات المتوسطية للمصارعة التي كانت مقررة من 9 إلى 12 مارس بالقاعة البيضاوية التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف 'الجزائر), إلى موعد لاحق, حسب الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة.

وأوضح رابح شباح, رئيس الاتحادية لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا:"تم تأجيل المنافسة من طرف اللجنة المتوسطية للمصارعة بسبب انشغال عدد من الاتحاديات الرياضية في عملية تجديد هيئاتها للعهدة الأولمبية الجديدة".

وحسب رئيس الهيئة الفيديرالية للعبة, "قد يتم تنظيم هذه المنافسة في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين".

للتذكير, فإن اللجنة المتوسطية للمصارعة المجتمعة يوم 20 نوفمبر الماضي بمدريد في جمعية عامة عادية, متبوعة بجمعية طارئة, قد اسندت للجزائر, تنظيم البطولات المتوسطية للمصارعة للأصناف التالية: أواسط, أكابر ودون 23 عاما.