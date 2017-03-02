الجيش السوري يسترجع من جديد على مدينة تدمر الأثرية من تنظيم "داعش" الارهابي

أعلن الجيش السوري, اليوم الخميس, أنه إستعاد من جديد السيطرة على مدينة تدمر الأثرية, من قبضة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي, بدعم جوي من القوات الروسية.

وقالت القيادة العامة للجيش السوري في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية اليوم إنه "بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة وبإسناد جوي مركز من الطيران الحربي السوري والروسي استعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء مدينة تدمر والمناطق الحاكمة المحيطة بها بعد تكبيد تنظيم داعش الإرهابي خسائر كبيرة بالعديد والعتاد".

وأضافت "أن وحدات الهندسة تقوم بتفكيك المفخخات والعبوات الناسفة التي خلفها التنظيم الإرهابي في المباني والشوارع والساحات العامة".

ومن شأن استعادة السيطرة على تدمر أن "تؤسس لتوسيع" عمليات الجيش السوري ضد تنظيم الدولة الإسلامية "على محاور واتجاهات عدة وتضيق الخناق على إرهابيي التنظيم وتقطع خطوط إمدادهم", حسب البيان.

واعتبر أن استعادة تدمر بالتزامن مع "انتصارات" الجيش السوري في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب "يشكل ضربة قاصمة" لتنظيم الدولة الإسلامية.

ورأت قيادة الجيش السوري "أن هذا الانجاز يؤكد أن الجيش السوري بالتعاون مع الأصدقاء هو القوة الوحيدة الفاعلة والقادرة على مكافحة الإرهاب واجتثاثه",وتعهدت بمواصلة عملياتها ضد "تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من ربوع الوطن".

وتأتي استعادة الجيش السوري لمدينة تدمر بعد سلسلة معارك يخوضها منذ يناير الماضي.

وكانت مصادر متطابقة أعلنت في وقت سابق اليوم أن قوات الجيش السوري تتقدم ببطء داخل مدينة تدمر, بعد سيطرتها على مواقع إستراتيجية وانسحاب غالبية عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة الأثرية.

ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على تدمر منذ 11 ديسمبر الماضي.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة تدمر للمرة الأولى في مايو من العام 2015 قبل أن يستعيدها الجيش السوري بدعم جوي روسي في مارس من العام 2016,ثم خسرها مجددا بعد ثمانية أشهر لصالح التنظيم المتطرف في ديسمبر الماضي.