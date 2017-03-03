الـخـطـوط الـجـويـة تـــؤجـل رحلات وطنية ودولية بسبب الضباب

علم هذا الجمعة لدى شركة الخطوط الجزائرية أنه تم اليوم الجمعة تأجيل الرحلات الوطنية والدولية للشركة انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي بسبب كثافة الضباب في العاصمة.

وفي بيان للخطوط الجوية الجزائرية أعلنت فيه بأنه"ماعدا الرحلة باتجاه مطار شارل دي غول (باريس) التي تمكنت من الاقلاع فقد تم تأجيل كل الرحلات الوطنية والدولية في انتظار تحسن الوضع".

وجاء في نفس البيان أن"كثافة الضباب اضطرت الشركة الوطنية لتحويل العديد من الرحلات العائدة الى الجزائر العاصمة ليلة الخميس الى الجمعة باتجاه مطار قسنطينة".

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية