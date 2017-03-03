البحرية التونسية تحبط محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا

أحبطت وحدة بحرية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني (الدرك) بمدينة "قليبية"من محافظة"نابل"شمال شرق تونس محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية بإتجاه السواحل الإيطالية تورط فيها 7 أشخاص.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم الجمعة إن"إحباط هذه المحاولة تم مساء أمس الخميس في عرض سواحل مدينة (الهوارية) التابعة لمحافظة (نابل) الواقعة على بعد نحو (60) كلم شمال شرق تونس العاصمة".

وأوضح البيان أن"وحدات الحرس الوطني تمكنت خلال هذه العملية من إلقاء القبض على 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 36 سنة من بينهم أحد منظمي عملية الهجرة غير الشرعية على متن زورق مطاطي مجهز بمحرك".

وأشار إلى أن أفراد الوحدة البحرية"إضطروا إلى إطلاق النار أثناء مطاردة الزورق المطاطي بعد أن رفض ربانه الإمتثال لإشارتهم بالوقوف".

وأضاف البيان أنه"تمت إحالة المقبوض عليهم على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني ب(قليبية)،حيث إعترفوا أثناء التحقيق معهم بأنهم كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا"وأكدوا أنهم دفعوا مبلغ مالي قدره 5 آلاف دينار حوالي ( 2500) دولار لمنظم العملية كثمن للرحلة ا بحرية غير الشرعية لكل واحد منهم".

ولفتت وزارة الداخلية التونسية في بيانها إلى أن"النيابة العمومية أمرت بعد مراجعتها بالإحتفاظ بجميع الموقوفين وتحرير قضية عدلية ضدهم بتهمة المشاركة في وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة وعدم الإمتثال لإشارة الوقوف".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية