أمن ولاية الجزائر يحرر في"ظرف قياسي"رجل ثلاثيني بعد اختطافه

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا من تحرير رجل في عقده الثالث كان محتجزا من قبل جمعية أشرار متكونة من ثلاثة أشخاص وذلك في"ظرف قياسي"،حسبما أورده بيان أمن العاصمة هذا الجمعة.

وجرت الواقعة يوم الثلاثاء 28 فيفري المنصرم بعد تبليغ أحد المواطنين عن اختطاف رجل ثلاثيني بالقرب من مكان إقامته بأحد أحياء أعالي العاصمة من قبل ثلاثة مجهولين أرغموا الضحية على الصعود عنوة على متن مركبتهم، حسبما أوضحه نص البيان.

وقد تمكنت مصالح الشرطة بفضل المعلومات الدقيقة التي أفاد بها المواطن الذي أودع الشكوى من تسريع عملية التحري وتحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في "ظرف زمني قياسي"مع تحرير الشاب ذي 35 عاما.

جدير بالذكر أنه تم تحويل المشتبه فيهم إلى مصلحة الشرطة لاستكمال التحقيق وتقديمهم أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية