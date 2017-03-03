الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة تدمر

أعلن الجيش السوري أنه أحكم سيطرته على مدينة تدمر الأثرية، في محافظة حمص وسط البلاد من تنظيم"داعش"الإرهابي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلا عن بيان للقيادة العامة للجيش السوري أن هذا الأخير "استعاد السيطرة على مدينة تدمر بعد تكبيد تنظيم (داعش) الإرهابي خسائر كبيرة بالعديد والعتاد".

وأضافت أن وحدات الهندسة بالجيش"تقوم بتفكيك المفخخات والعبوات الناسفة التي خلفها التنظيم الإرهابي في المباني والشوارع والساحات العامة".

يذكر أن"داعش"سيطر على تدمر للمرة الأولى في ماي 2015، واستعادها النظام في مارس 2016، ليعود التنظيم ويسيطر عليها مجددا في ديسمبر2016.

المصدر : واج