زيتوني يدعو في ذكرى استشهاد بن مهيدي الى الاهتمام بالتاريخ

دعا وزير المجاهدين السيد الطيب زيتوني اليوم الجمعة بولاية أم البواقي إلى ضرورة إبداء المزيد من الاهتمام بتاريخ الثورة التحريرية و كتابته بالاعتماد على شهادات حية للمجاهدين الذين مازالوا على قيد الحياة لنقلهبموضوعية وأمانة للأجيال لكي تستلهم منه أسمى دروس التضحية من أجل الوطن.

وأوضح الوزير-رفقة الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو و سلطات الولاية المدنية والعسكرية وجمع من المجاهدين وأفراد من عائلة الشهيد وأبناء شهداء ومواطنين أمام النصب التذكاري المخلد لهذا البطل الرمز بمسقط رأسه دوار الكواهي قرب عين مليلة وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الستين (60) لاستشهاده- أن تدريس ونقل تاريخ الثورة التحريرية للأجيال بأمانة وموضوعية من شأنه أن يمنحها القدرة على التصدي للصعاب ورفع كل التحديات.

وذكر السيد زيتوني بالمناسبة بعظمة العربي بن مهيدي (1923-1957) الذي لايزال الأرشيف المصور يذكرنا بالابتسامة التي كان يحافظ عليها وهو مكبل اليدين ومحاطا بمعذبيه وهي الابتسامة التي كانت تنير وجهه ليلة إعدامه (3 إلى 4 مارس 1957) لتبقى بالنسبة للشباب رسالة أمل لجزائر قوية وشعب موحد.

كما أثنى وزير المجاهدين بالمناسبة على الدور الذي يؤديه الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية من أجل حماية البلاد وضمان استقرارها مذكرا المواطنين من جهة أخرى بأهمية المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية المقبلة لإفشال أطروحات المشككين والمتربصين بمصير الأمة.

وقد حضر الوفد الرسمي بالمناسبة مراسم الترحم على أرواح الشهداء الطاهرة أمام النصب التذكاري المخلد لأسطورة الثورة التحريرية العربي بن مهيدي.

للتذكير فقد حضر وزير المجاهدين أمس الخميس جلسة اختتام ملتقى وطني حول الشهيد العربي بن مهيدي بجامعة أم البواقي التي تحمل اسمه بمشاركة مؤرخين وجامعيين و مجاهدين وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الستين لاستشهاد هذا البطل.

المصدر : وكالة لأنباء الجزائرية