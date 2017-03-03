أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار النفط هذا الجمعة لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، لتقارب ال56 دولارا للبرميل.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت ب 19 سنتا ليصل 27ر55 دولار للبرميل صباح اليوم معوضا بعض خسائر يوم الخميس التي تجاوزت اثنين بالمائة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة بثمانية (8) سنتات عن الإغلاق السابق ليصل إلى 69ر52 دولار للبرميل.

وشجع تراجع الدولار المستثمرين على الشراء، لكنهم ما زالوا يتوخون الحذر تجاه بيانات الإنتاج الروسي ومدى التزامه بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية يوم الجمعة لينزل من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع قبل كلمة مهمة تلقيها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)جانيت يلين.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية استقرار إنتاج النفط الروسي في فبراير عند 11ر11 مليون برميل يوميا دون تغيير عن يناير.

وبلغ معدل التخفيض الروسي للإنتاج 100 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر 2016، وهو ما يعادل ثلث حجم الخفض الذي تعهدت به موسكو في إطار اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية