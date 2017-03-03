الـجـولــة ال23 : الرائد بارادو يسير خطوة إضافية نحو الصعود وإتحاد البليدة وصيفا جديدا

خطا الرائد نادي بارادو خطوة إضافية نحو الصعود رسميا لحظيرة النخبة عقب الفوز السهل أمام وداد بوفاريك (3-0)، فيما نصب اتحاد البليدة نفسه وصيفا جديدا بفضل إنتصاره على إتحاد بسكرة (1-0) لحساب الجولة ال23 من الرابطة الثانية"موبيليس"لكرة القدم التي لعبت اليوم الجمعة.

ولم يجد أشبال المدرب الإسباني جوزيب ماريا نوغيز صعوبات كبيرة للتغلب على وداد بوفاريك بثنائية مزياني (9 و 84) وهدف دراوش (65) من ضربة جزاء.

وبلغ بارادو النقطة ال50 وبمباراة متأخرة سيلعبها خارج الديار أمام مولودية العلمة أن فاز بها سيصبح على بعد انتصار واحد من الصعود رسميا إلى الرابطة الأولى.

ويعتبر إتحاد البليدة أكبر مستفيد من الجولة ال23 بإرتقائه إلى المرتبة الثانية برصيد 37 نقطة بعد الفوز الثمين على أحد المنافسين للصعود إتحاد بسكرة (1- 0).

وحافظ أبناء"مدينة الورود"بشراسة على الهدف الوحيد الذي حمل توقيع عابد في الدقيقة 30، منفردين مؤقتا بالوصافة في إنتظار إختتام الجولة بالمباراة بين شبيبة بجاية (36 نقطة) و جمعية أولمبي الشلف (28 نقطة) غدا السبت (سا 30ر15) بملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

وتمكنت شبيبة سكيكدة من الإلتحاق بالبسكريين في المرتبة الرابعة بمجموع 34 نقطة بعد الفوز الصعب على جمعية الخروب (2-1).

بعد إفتتاح الشبيبة السكيكدية باب التسجيل عن طريق شنيقر من ضربة جزاء (26) جاء رد الضيوف سريعا بهدف بولعينين (34). وقبل نهاية المرحلة الأولى وقع زايدي هدف الفوز للمحليين (44).

ولم يستغل أهلي برج بوعريريج (السادس-30 نقطة) الفرصة للإقتراب من مراكز الصعود بتعادله خارج قواعده أمام مولودية سعيدة (1-1).بعد التقدم بإصابة حملت توقيع مادوني (46)،عدل السعيديون الكفة بهدف صحبي (64) وكادوا يظفرون بالنقاط الثلاث لولا تضييع المخضرم شيخ حميدي ضربة جزاء في الوقت القاتل (88).

نفس الأمر ينطبق على أمل بوسعادة (30 نقطة) المتعادل خارج الديار أمام شباب عين الفكرون (2-2). وتقدم البوسعاديون مرتين في النتيجة بهدفي بن يحي (19) وشاوتي (71) لكن إرادة المحليين كانت أقوي بتسجيل هدفين بأقدام كفي (36 ض ج) وصالح صالح (72).

في المؤخرة، تعادلت مولودية العلمة (23 نقطة) وجمعية وهران (27 نقطة) بنتيجة بيضاء (0-0) تخدم أكثر النادي الوهراني.

وإنتفض متذيل الترتيب أمل الأربعاء بتحقيقه الفوز على حساب غالي معسكر بنتيجة 2-0 من توقيع لغويني (26) وأوزناجي (42) من ضربة جزاء.

النتائج الجزئية والترتيب:

مولودية العلمة - جمعية وهران 0 - 0

شباب عين فكرون - أمل بوسعادة 2 - 2

شبيبة سكيكدة - جمعية الخروب 2 - 1

مولودية سعيدة - أهلي برج بوعريريج 1 - 1

نادي بارادو - وداد بوفاريك 3 - 0

اتحاد البليدة - اتحاد بسكرة 1 - 0

أمل الأربعاء - غالي معسكر 2 - 0

السبت 4 مارس (30ر15):

ببجاية (ملعب الوحدة المغاربية) : شبيبة بجاية - أولمبي الشلف

الترتيب نقاط لعب

1. نادي بارادو 50 22

2. إتحاد البليدة 37 23

3. شبيبة بجاية 36 22

4 .إتحاد بسكرة 34 23

--. شبيبة سكيكدة 34 23

6. أهلي برج بوعريريج 30 23

--. أمل بوسعادة 30 23

--. مولودية سعيدة 30 23

9. جمعية الشلف 28 22

--.غالي معسكر 28 23

11. جمعية وهران 27 23

12. شباب عين الفكرون 26 23

13. وداد بوفاريك 25 23

14. جمعية الخروب 23 23

--. مولودية العلمة 23 22

16. أمل الأربعاء 18 23.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية