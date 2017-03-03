الـرابـطـة الأولى موبيليس (الجـولة ال22) : وفـاق سطيف يـدعـم مركزه في الصدارة وشـبيبة القبائـل تـواصل السقـوط

دعم وفاق سطيف مركزه في صدارة ترتيب الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم بفضل فوزه على سريع غليزان (3-1)،فيما سقطت شبيبة القبائل بنتيجة ثقيلة أمام شبيبة بجاية (3-0) لحساب الجولة ال22 التي لعبت هذا الجمعة.

وعانى لاعبو المدرب خير الدين ماضوي خلال الشوط الأول حيث فاجأهم السريع الغليزاني بهدف مبكر وقعه زيدان في الدقيقة 10.ولم تجد محاولات "النسر الأسود نفعا في ظل إستماتة الضيوف لتنهي 45 دقيقة الأولى (0-1).

في المرحلة الثانية إسترجع الوفاق توازنه ليوقع الهدف تلو الأخر بفضل زيتي (49) و تامبانغ (61) وآيت أوعمر (65).

هذا الانتصار سمح للسطايفية ببلوغ النقطة 41 وبمباراة متأخرة سيلعبها لاحقا ضد شباب بلوزداد بملعب 20 أوت بالعاصمة.

بالمقابل، واصلت مولودية وهران تسجيل النتائج السلبية لتتعادل بملب أحمد زبانة ضد شباب باتنة (0-0).أكثر من ذلك كان الفريق الاوراسي قريبا من التهديف،لكن رضا بابوش فوت الفرصة بتضييعه ضربة جزاء في الدقيقة 50.

وتبقى مولودية وهران مؤقتا في المرتبة الخامسة برصيد 31 نقطة و بلقاء مؤجل ضد مولودية الجزائر، في حين إرتقى شباب باتنة إلى الصف 11 بمجموع 22 نقطة.

ويبدو أن عواقب هذا التعثر الجديد كانت وخيمة في بيت"الحمراوة"، حيث أكدت العديد من وسائل الإعلام إعلان المدرب عمر بلعطوي مغادرته العارضة الفنية للفريق.

على مستوى المؤخرة، تكبدت شبيبة القبائل هزيمة ثقيلة أمام مولودية بجاية (3 - 0) بملعب الوحدة المغاربية. أهداف اللقاء حملت توقيع بلقاسمي (56) وبن ملوكة (67) وبرشيش (87 ضد مرماه).

برصيد 16 نقطة ومباراتين متأخرتين،لم تفقد الشبيبة البجاوية بعد الأمل في النجاة من السقوط، فيما تدخل الشبيبة القبائلية (18 نقطة) في دوامة قد تعصف بها إلى الرابطة الثانية للمرة الأولى في تاريخها.

وتجرى باقي مباريات الجولة يوم غد السبت يتصدرها الداربي العاصمي بين إتحاد الجزائر ومولودية الجزائر الذي سيكون ملعب 5 جويلية الاولمبي مسرحا له.

النتائج الجزئية والترتيب:

مولودية وهران - شباب باتنة 0-0

وفاق سطيف - سريع غليزان 3-1

مولودية بجاية - شبيبة القبائل 3-0

السبت 4 مارس 2017:

بالجزائر (5 جويلية 1962) : إتحاد الجزائر - مولودية الجزائر (45ر17)

بتاجنانت : دفاع تاجنانت - إتحاد الحراش (00ر15)

بقسنطينة : شباب قسنطينة - شباب بلوزداد (00ر16)

بالجزائر (20 أوت 1955) : نصر حسين داي - أولمبي المدية (00ر17)

ببشار : شبيبة الساورة - إتحاد بلعباس (00ر18)

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 41 21

2. اتحاد بلعباس 36 21

3. مولودية الجزائر 34 19

--.اتحاد الجزائر 34 20

5. مولودية وهران 31 21

6. أولمبي المدية 29 20

--. نصر حسين داي 29 20

8. شبيبة الساورة 28 20

9 . اتحاد الحراش 27 21

10. شباب بلوزداد 26 20

11. شباب باتنة 22 21

12. شباب قسنطينة 21 21

13. سريع غليزان 20 20

--. دفاع تاجنانت 20 20

15. شبيبة القبائل 18 19

16. مولودية بجاية 16 20.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية