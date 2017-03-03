دي ميستورا يـقـدم مقترحات جديدة لأطراف محادثات جنيف تتضمن 12 مادة

قدم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، هذا الجمعة مقترحات جديدة للأطراف السورية المشاركة في محادثات جنيف 4 تتضمن 12 مادة بينها مقترح إدارة ذاتية.

ولم يشر المبعوث ألأممي في مقترحاته إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالإدارة الانتقالية، إلا أنه تطرق إلى ما أسماها بالإدارة الذاتية على المستوى المحلي، كما تتضمن المقترحات الجديدة أفكارا وآراء حول المحادثات الجارية منذ الأسبوع الماضي في جنيف.

وورد في وثيقة المقترحات،أن الشعب السوري فقط هو الجهة المخولة بتقرير مستقبل البلاد،واختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي بطريقة بعيدة عن الضغوط الخارجية،ومن خلال الوسائل الديمقراطية وصناديق الاقتراع.

وأكد المبعوث ألأممي في وثيقته على حماية مبدأ المواطنة في سوريا، والتعددية السياسية،وسيادة القانون،والفصل بين السلطات،واستقلال القضاء،والوحدة الوطنية،والاعتراف بالتنوع الثقافي للمجتمع السوري مشددا على أن الدولة السورية لن تكون طائفية،بل ديمقراطية تستند إلى أسس ومبادئ الإدارة الشاملة والخاضعة للمساءلة.

كما قدم المبعوث ألأممي،في وثيقته،مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاث الحوكمة،الدستور،الانتخابات بشكل متزامن،في وقت كان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254ينص على تشكيل حكومة انتقالية أولا،تقوم لاحقا بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية