دي ميستورا : اختتام المحادثات السورية بتحقيق تقدم ملموس

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن سوريا ستافان دي ميستورا هذا الجمعة أن جولة المحادثات السورية شهدت"تقدما ملموسا"وأنه من المقرر أن تجتمع أطراف الصراع مجددا في المدينة السويسرية في وقت لاحق هذا الشهر.

وحسب ستافان دي ميستورا الذي توسط في محادثات السلام بين الوفود منذ 23 فبراير لم تشهد المحادثات تحقيق اختراقة لكنها أسفرت عن بعض التقدم الملموس بشأن الأجندة التي سيتم تبنيها للجولات المقبلة من المحادثات.

وكان المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، قدم اليوم مقترحات جديدة للأطراف السورية المشاركة في محادثات (جنيف 4 ) تتضمن 12 مادة بينها مقترح"إدارة ذاتية".

دي ميستورا يقدم مقترحات جديدة لأطراف محادثات جنيف تتضمن 12 مادة

قدم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا،اليوم مقترحات جديدة للأطراف السورية المشاركة في محادثات (جنيف 4 ) تتضمن 12 مادة بينها مقترح"إدارة ذاتية".

وذكرت وكالة أنباء /الأناضول/ أن المبعوث الأممي"لم يشر في مقترحاته إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالإدارة الانتقالية"، إلا أنه تطرق إلى ما أسماها ب"الإدارة الذاتية على المستوى المحلي".. كما تتضمن المقترحات الجديدة"أفكارا وآراء حول المحادثات الجارية منذ الأسبوع الماضي في جنيف".

وورد في وثيقة المقترحات بحسب /الأناضول/، أن"الشعب السوري فقط هو الجهة المخولة بتقرير مستقبل البلاد وإختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي بطريقة بعيدة عن الضغوط الخارجية، ومن خلال الوسائل الديمقراطية وصناديق الإقتراع".

وأكد المبعوث الأممي في وثيقته على"حماية مبدأ المواطنة في سوريا, والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والوحدة الوطنية، والاعتراف بالتنوع الثقافي للمجتمع السوري".. مشددا على أن"الدولة السورية لن تكون طائفية، بل ديمقراطية تستند إلى أسس ومبادئ الإدارة الشاملة والخاضعة للمساءلة".

كما قدم المبعوث الأممي، في وثيقته، مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاث (الحوكمة، الدستور، الانتخابات)بشكل متزامن، في وقت كان قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/ ينص على"تشكيل حكومة انتقالية أولا، تقوم لاحقا بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية