ملاكمة : الجزائري جمال دحو يفوز على المكسيكي الكسيس كوستا بالضربة القاضية

تغلب الملاكم المحترف الجزائري جمال دحو على نظيره نظيره المكسيكي الكسيس كوستا بالضربة القاضية في الجولة الثالثة خلال المنازلة التي جمعتهما صباح اليوم بمكسيكو.

وسميت هذه المنازلة ب''الإنتقامية'' من طرف المكسيكيين على خلفية الخسارة التي مني بها سابقا الملاكم المكسيكي الآخر دانييل فالنزويلا بالضربة القاضية أيضا أمام دحو ببرج بوعريرج (شرق الجزائر).

ويسمح الفوز الجديد للملاكم الجزائري من تسجيل نقاط إضافية والعودة إلى ركب التصنيف العالمي بعدما سحبت منه القابه, وفق قوانين و أعراف الملاكمة الاحترافية, و ذلك لغيابه أكثر من عامين عن المنافسة بسبب إصابة تعرض لها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرى دحو تحضيراته بلاس فيغاس الأمريكية تحت قيادة مدربه الأمريكي مايك ناوسن, حيث خاض عدة منازلات ودية مع ملاكمين عالميين من اجل العودة للحلبة في وقت قياسي.