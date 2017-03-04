النفط ينهي الأسبوع بإرتفاع بالرغم من إرتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط نهاية الأسبوع مع تراجع الدولار الذي شجع المستثمرين على الشراء رغم إرتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت أمس الجمعة على ارتفاع قدره 82 سنتا أو 5ر1 بالمائة إلى 90ر55 دولار للبرميل معوضا بعض خسائر يوم الخميس في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا أو 5ر1 بالمائة عن الإغلاق السابق إلى 33ر53 دولار للبرميل.

ويتحرك الخامان في نطاق ضيق منذ بداية هذا العام حيث بلغ الخام الأمريكي مستوى ذروة عند 24ر55 دولار للبرميل في أول أيام التداول في 2017 بينما كان أدنى مستوى 71ر50 دولار للبرميل وكان ذلك في وقت لاحق من يناير.

وعزز النفط مكاسبه في وقت متأخر من جلسة الجمعة مع تراجع الدولار قليلا بعد كلمة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين التي رجحت زيادة أسعار الفائدة في ختام اجتماع يعقد في 15 مارس.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأمريكية زادت عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع السابع على التوالي. وزاد العدد بمقدار سبعة منصات في الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 609 منصات - وهو أكبر عدد منذ أكتوبر 2015.

وتقلصت مكاسب النفط بفعل المخاوف المستمرة بشأن التزام المنتجين المستقلين باتفاق عالمي مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لكبح الإنتاج.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية استقرار إنتاج النفط الروسي في فبراير عند 11ر11 مليون برميل يوميا دون تغيير عن يناير. وبذلك يظل الخفض الروسي عند 100 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر 2016 وهو ما يعادل ثلث حجم الخفض الذي تعهدت به موسكو في إطار اتفاقها مع أوبك.