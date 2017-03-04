وفاة 11 شخصا واصابة 27 اخرين بجروح خلال 48 ساعة في حوادث المرور

لقي11 شخصا حتفهم وأصيب27 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 12 حادث مروري سجلت بمختلف ولايات الوطن في الفترة الممتدة ما بين 2 و4 مارس, كما أورده اليوم السبت بيان من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية بجاية بوفاة 03 أشخاص على إثر حادثي مرور.

من جهة أخرى قامت مصالح الحماية المدنية بإنقاذ وتقديم الاسعافات الأولية ل 07 أشخاص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون Co المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات الحمامات بمختلف ولايات الوطن .

وفي هذا الاطار تم انقاذ 03 أشخاص بولاية النعامة و 02 اخرين بكل من ولايتي وهران وسعيدة بتقديم الاسعافات الاولية لهم و تحويلهم الى مختلف المؤسسات الإستشفائية.

وفي سياق اخر أكدت مصالح الحماية المدنية أن الرياح التي هبت على المناطق الساحلية للوطن خلال 24 ساعة الماضية خاصة بولاية الجزائرأدت الى تسجيل عدة خسائرمادية من بينها إنهيار جدارعلى سيارة ببلدية بلوزداد وكذا إنهيار جدار لمنزل قديم ببلدية واد قريش وكذا سقوط عمود إنارة على سيارة ببلدية القبة.

اما في ولاية تيبازة فقد أدت هذه الرياح الى سقوط شجرتين في كل من حي غرابة ببلدية تيبازة وعلى مستوى محول بلدية الناظورالى جانب إنهيار جزئي لسقف بناية على إثر سقوط جذع شجرة ببلدية فوكة دون تسجيل ضحايا -حسب ما أكدته مصالح الحماية المدنية .