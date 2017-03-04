سلال يعقد اجتماعا مع اللجنة الوطنية لتحضير و تنظيم الانتخابات هذا الأحد

يعقد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم غد الأحد بالجزائر اجتماعا مع اللجنة الوطنية لتحضير و تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي2017، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

واستنادا الى المصدر ذاته فان هذا الاجتماع سيخصص " لتقييم المرحلة الخاصة بالتحضيرات المادية و الأمنية للاقتراع المقبل".

وأوضح نفس البيان السبت أن "تنظيم العمليات الانتخابية و معالجة القضايا الأمنية والجوانب المرتبطة باللجان الادارية الانتخابية و النشاط الاعلامي ستشكل محور انشغالات هذه اللجنة".

وسيضم هذا الاجتماع القطاعات المعنية بالتحضير لهذا الاقتراع و تنظيمه وسيسهر أعضاء هذه اللجنة "كل حسب صلاحياته على السير الحسن لمختلف العمليات قبل و أثناء وبعد اجراء هذا الاقتراع"، يضيف البيان.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج