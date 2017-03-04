بــرنامج عــدل2001-2002: قبـــول 874 طعـــن متعلــقة بشهادة السلبية

بلغ عدد الطعون المدروسة والمتعلقة بالحفظ العقاري والتي تقدم بها مكتتبو برنامج "عدل 2001-2002" ما مجموعه 1425 طعنا قبل منها 874 طعنا حسبما افاد به السبت بيان لوزارة السكن و العمران والمدينة.

واوضح المصدر ان العدد الاجمالي للطعون الواردة للوزارة في فئة الحفظ العقاري قدر ب 1.590 طعنا درس منها 1425 طعنا وتم قبول 874 طعنا يخص مكتتبين مالكين عقارات في ملكية مشتركة بينما تم رفض 217 طعنا اودع من طرف مكتتبين حائزين على املاك او عقارات او سكنات.

وأضاف البيان ان 334 طعنا تم تاجيل البت فيه بسبب "نقص المعلومات" مؤكدا أن عدد الطعون المتبقية لهذه الفئة يقدر ب 165 طعنا.

وتطمئن وزارة السكن أن عملية دراسة الطعون مستمرة بالنسبة للفئات الاخرى وأن نتائج دراسة هذه الحالات ستعلن في الايام القادمة.

يذكر أن لجنة درسة الطعون يرأسها الامين العام للوزارة وهي مكلفة بدراسة كل ملف على حدة وحسب الحالات وفق البيان.