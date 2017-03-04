مساهل : التــوقيع على مشروع اتفاق للتعاون الأمني بين الجزائر وتونس الأسبوع المقبل

أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل السبت بالجزائر ان الجزائر وتونس ستوقعان الاسبوع المقبل على مشروع اتفاق للتعاون الأمني وهذا بمناسبة انعقاد الدورة ال21 للجنة المشتركة الكبرى التي ستعقد بالعاصمة التونسية.

وأوضح مساهل خلال افتتاح الدورة ال19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية أن هذا الاتفاق"سيعزز مسعانا للتشاور حول تسوية الأزمات التي تعصف بالمنطقة لاسيما في ليبيا".

وأضاف أن الاتفاق"سيمكننا من مضاعفة جهودنا في التقريب بين مختلف الأطراف الليبية بما يضمن المصالحة الوطنية عبر الحوار الليبي-الليبي الشامل دون تدخل في إطار الحل السياسي المنشود والمبني على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة".

كما أكد مساهل بالمناسبة ذاتها بأن العمل المشترك بلغ في جانبه الأمني"مستوى رفيعا لاسيما في ميدان التكوين وتبادل المعلومات بما يعزز قدرات الجزائر وتونس في مواجهة مختلف أخطار وتهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة".

من جانبه اعتبر الوزير التونسي للشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أن هذا الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه الأسبوع المقبل في تونس سيكون "تكريسا وتجسيدا للتعاون الأمني والعسكري الهام بين البلدين".

وفي السياق نفسه يقول الجهيناوي"إن انتظام لقاءتنا يمثل مناسبة هامة نجدد من خلالها حرصنا المشترك على تعميق نسق التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الإهتمام المشترك ، يمثل اجتماعنا اليوم مناسبة نسجل فيها بإرتياح ما شهده التعاون الثنائي من ديناميكية في عديد المجالات،لاسيما منها الأمنية والعسكرية وكذلك التعاون في مجالات الموارد البشرية والسياحة والثقافة والنقل والطاقة".

وتعقد الدورة ال19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية يومي 4 و 5 مارس بالجزائر تحضيرا للدورة ال21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى التي ستنعقد في تونس يوم 9 مارس المقبل برئاسة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره التونسي يوسف الشاهد.

الــمــصـــدر : الإذاعـــة الجــزائــريــة / وأج