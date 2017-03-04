تقليص الرحلات الجوية نحو باريس بسبب إضراب للمراقبين الجويين بفــرنسا

سيتم تقليص برنامج الرحلات الجوية انطلاقا من الجزائر نحو باريس ب30 بالمائة وهذا بين 6 و 9 مارس الجاري بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوية بفرنسا، حسبما أفاد به هذا السبت بيان للخطوط الجوية الجزائرية.

وأوضحت الشركة انه"بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا والمقرر من 6 إلى 9 مارس وبطلب من المديرية الفرنسية للطيران المدني، سيتم تقليص برنامج الرحلات الجوية نحو باريس ب 30 بالمائة".

وأضافت انه من الممكن أن تسجل اضطرابات على كامل الرحلات نحو أوروبا في نفس الفترة.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي للنقابات المستقلة أعلن أنه سيدخل في إضراب وهذا بداية من الاثنين إلى يوم الخميس المقبلين.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية