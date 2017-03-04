مكافحة الإرهاب : الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي هذا السبت بعين قزام (ولاية تمنراست)، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه"في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الحدود بمنطقة عين قزام، ولاية تمنراست/الناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 04 مارس2017، مخبأ للأسلحة والذخيرة".

وأضاف البيان أن المخبأ يحتوي على:

- (06) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف PMAK .

- (01) رشاش ثقيل من نوع FMPK.

- (01) قاذف صاروخي 7 RPG-.

- (01) بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف.

- (02) مقذوفين RPG-7.

- (20) قنبلة يدوية.

- (09) قنابل دخانية.

- (17) مخزنا خاصا بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية