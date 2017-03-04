الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال22) : داربي عاصمي بدون فائز بحضور جماهيري غفير والساورة تقهر بلعباس

عرفت الجولة ال22 من بطولة الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم نهاية مثيرة بمناسبة اللقاء المحلي الذي جمع الناديين العاصميين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر (2-2)، فيما تمكن وفاق سطيف من تدعيم مركزه في ريادة الترتيب،حيث أضحى متقدما بفارق 5 نقاط عن ملاحقه اتحاد بلعباس المنهزم في الساورة (0-3)، فيما تعقدت وضعية شبيبة القبائل بعد الهزيمة أمام مولودية بجاية (0-3).

واستقطب الداربي العاصمي رقم 102، كل الأنظار بحضور جماهيري غفير، حيث انطلق اللقاء بسرعة جنونية، حيث لم تمر 10 دقائق حتى تقدم العميد ب(2-0) عن طريق سيقار (4) وبوقاش (10)، لكن أبناء سوسطارة لم يستسلموا للأمر الواقع إذ عدلوا النتيجة في ظرف 4 دقائق مفتاح (20) وبن يحيى (24)، لتتواصل بعدها الحملات من الجانبين.

وبقيت الأمور على حالها في الشوط الثاني،حيث لم يتمكن أي فريق من تسجيل الهدف الثالث والقاتل، رغم الفرص العديدة التي أتيحت للجانبين. وقد وجد الحكم صعوبة كبيرة في التحكم في زمام الأمور، لتنتهي المباراة بتعادل لا يرضي الفريقين اللذين يبقيان ملازمين للمركز الثالث برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المركز الثاني المؤهل لرابطة الأبطال الإفريقية.

وعرفت مباريات يوم السبت انتفاضة أندية المؤخرة على غرار دفاع تاجنانت وشباب قسنطينة الفائزين أمام جمهورهما على اتحاد الحراش(1-0) وشباب بلوزداد (1-2)، وهو الفوز الذي يمكنهما من الابتعاد مؤقتا عن المنطقة الحمراء.

ويكون نصر حسين داي المستفيد الأكبر من هذه الجولة، حيث إرتقى للمركز الخامس،(32 نقطة)، وتدين النصرية لهدافها أحمد قاسمي صاحب الهدفين (33 و86)،شأنها في ذلك شأن شبيبة الساورة الفائزة على الوصيف اتحاد بلعباس (2-0) من توقيع مصطفي جاليط (27 و 39).

وعرفت مقابلات يوم الجمعة، تألق وفاق سطيف مركزه في صدارة ترتيب الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم بفضل فوزه على سريع غليزان (3-1)، فيما سقطت شبيبة القبائل بنتيجة ثقيلة أمام شبيبة بجاية (3-0) لحساب الجولة ال22 التي لعبت اليوم الجمعة.

وعانى لاعبو المدرب خير الدين ماضوي خلال الشوط الأول،حيث فاجأهم السريع الغليزاني بهدف مبكر وقعه زيدان في الدقيقة 10. ولم تجد محاولات "النسر الأسود نفعا في ظل إستماتة الضيوف لتنهي 45 دقيقة الأولى (0-1).

في المرحلة الثانية إسترجع الوفاق توازنه ليوقع الهدف تلو الأخر بفضل زيتي (49) وتامبانغ (61) وآيت أوعمر (65).

هذا الانتصار سمح للسطايفية ببلوغ النقطة 41 وبمباراة متأخرة سيلعبها لاحقا ضد شباب بلوزداد بملعب 20 أوت بالعاصمة.

بالمقابل، واصلت مولودية وهران تسجيل النتائج السلبية لتتعادل بملب أحمد زبانة ضد شباب باتنة (0-0). أكثر من ذلك كان الفريق الاوراسي قريبا من التهديف، لكن رضا بابوش فوت الفرصة بتضييعه ضربة جزاء في الدقيقة 50.

وتبقى مولودية وهران مؤقتا في المرتبة الخامسة برصيد 31 نقطة وبلقاء مؤجل ضد مولودية الجزائر، في حين إرتقى شباب باتنة إلى الصف 11 بمجموع 22 نقطة.

ويبدو أن عواقب هذا التعثر الجديد كانت وخيمة في بيت"الحمراوة"، حيث أكدت العديد من وسائل الإعلام إعلان المدرب عمر بلعطوي مغادرته العارضة الفنية للفريق.

على مستوى المؤخرة، تكبدت شبيبة القبائل هزيمة ثقيلة أمام مولودية بجاية (3 - 0) بملعب الوحدة المغاربية. أهداف اللقاء حملت توقيع بلقاسمي (56) وبن ملوكة (67) وبرشيش (87 ضد مرماه).

برصيد 16 نقطة ومباراتين متأخرتين، لم تفقد الشبيبة البجاوية بعد الأمل في النجاة من السقوط، فيما تدخل الشبيبة القبائلية (18 نقطة) في دوامة قد تعصف بها إلى الرابطة الثانية للمرة الأولى في تاريخها.

النتائج الكاملة والترتيب

الجمعة:

مولودية وهران - شباب باتنة 0-0

وفاق سطيف - سريع غليزان 3-1

مولودية بجاية - شبيبة القبائل 3-0

السبت:

دفاع تاجنانت - إتحاد الحراش 1-0

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 2-1

نصر حسين داي - أولمبي المدية 2-1

إتحاد الجزائر - مولودية الجزائر 2-2

شبيبة الساورة - إتحاد بلعباس 3-0

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 41 21

2. اتحاد بلعباس 36 21

3. مولودية الجزائر 35 20

--.اتحاد الجزائر 35 21

5 . نصر حسين داي 32 21

6. مولودية وهران 31 21

- . شبيبة الساورة 31 21

8. أولمبي المدية 29 21

9 . اتحاد الحراش 27 22

10. شباب بلوزداد 26 21

11. شباب قسنطينة 24 22

12. دفاع تاجنانت 23 21

13. شباب باتنة 22 21

14. سريع غليزان 20 20

15. شبيبة القبائل 18 19

16. مولودية بجاية 16 20.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية