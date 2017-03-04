صيدال تفند"بشكل قاطع"وقوع خطأ في توظيب مجموعة من دواء رومافيد

فند مجمع صيدال هذا السبت"بشكل قاطع"الخبر الذي يشير إلى"وقوع خطأ في توظيب مجموعة من المنتوج الصيدلاني رومافيد"، مؤكدا أن منتوجاته مطابقة لمعايير الصناعة الصيدلانية.

وأوضح المجمع في بيان له أن"صيدال تفند بشكل قاطع الخبر الذي يروج على الشبكات الاجتماعية منذ أمس الجمعة 3 مارس والذي يشير إلى وقوع خطا في توظيب مجموعة من المنتوج الصيدلاني رومافيد ".

وأبى المجمع إلا أن "يطمئن المواطنين و مهنيي الصحة بشأن نوعية منتوجاته الصيدلانية المنتجة وفق معايير الصناعة الصيدلانية".

وأضاف مجمع صيدال انه ينوي رفع"دعوى قضائية ضد مروجي هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية