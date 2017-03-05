Microsoft تكشف عن نظارة الواقع المختلط للمطورين

أعلنت مايكروسوفت Microsoft رسميا عن نيتها لتوفير تجربة الواقع المختلط في أجهزة ألعاب إكس بوكس X-Box، سواء إكس بوكس وان X-Box one، أو مشروع سكوربيو Scorpio الذي لم يتم بعد إطلاقه رسميا في الأسواق.

وكانت الشركة قد كشفت لأول مرة عن مصطلح الواقع المختلط حين أزاحت الستار عن نظاراتها هولولينس HoloLens في بداية عام 2015، حيث استعرضت إمكانيات دمج الواقع الافتراضي مع نظام تشغيل Windows 10 ويندوز 10 عبر نظاراتها الجديدة.

وأوضحت مايكروسوفت، خلال مشاركتها في مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2017، أنها تعتزم جلب محتوى الواقع المختلط إلى عائلة إكس بوكس وان ومشروع سكوربيو خلال عام 2018، بعد أن كان مقتصرا على الحواسب فقط عبر نظارة هولولينس.

وتصف مايكروسوفت الواقع المختلط، Mixed Reality، بأنه تجربة استخدام تجمع ما بين العالم الفعلي والعالم الافتراضي، فيما شرحه أليكس كيبمان، قائد فريق تطوير نظارة مايكروسوفت هولونس، خلال مؤتمر مطوري الألعاب، بأنه الواقع الذي يحدث عندما يستطيع المستخدم رؤية العالم الفعلي وأشياء من العالم الافتراضي مثل الهولوجرام Hologram في وقت واحد.

ولم توضح مايكروسوفت الطريقة التي ستوفر بها تجربة الواقع المختلط أو المحتوى الذي يقدم هذه التقنية للمستخدمين في أجهزة ألعاب إكس بوكس، مكتفية بالإشارة إلى أن هذه إحدى خطوات خطتها لجلب هذه التقنية لأجهزة أخرى غير الحواسب ونظارة هولولينس مستقبلا.