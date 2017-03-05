هزة أرضية بقوة 6ر4 درجة بولاية سكيكدة

سجلت صباح هذا الأحد على الساعة 02 و46 دقيقة هزة أرضية بولاية سكيكدة بلغت شدتها 6ر4 درجات على سلم ريشتر, حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.

وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة قد حدد بـ01 كلم شمال شرق عين بوزيان بولاية سكيكدة.

وحسبما أكده النقيب رابح بن نية من خلية الإعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية بالولاية فلم تخلف الهزة الأرضية أية خسائر مادية و لا بشرية.

و أوضح المصدر بأن هذه الهزة الأرضية قد شعر بها سكان عديد بلديات الولاية و أن مصالح الحماية المدنية "لم تتلق أي اتصال للتدخل جراء هذه الهزة الأرضية التي لم تشهد ولاية سككيدة مثلها منذ سنوات عديدة" مضيفا أنها كانت متبوعة بهزة ارتدادية بقوة 2,9 على سلم ريشتر في حوالي الساعة الخامسة و 40 دقيقة حدد مركزها ب 5 كلم جنوب شرق عين بوزيان.

و بعد أن أكد أن مصالح الحماية المدنية بالولاية قد سخرت كل إمكاناتها المادية و البشرية للتدخل عند أي طارئ أشار المصدر إلى أن الهزة الأرضية التي ضربت منطقة عين بوزيان تسببت في حالة من الذعر و الهلع وسط السكان.

المصدر: واج