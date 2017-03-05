مقتل 22 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق

تمكنت قوات الشرطة العراقية من صد هجوم انتحاري بالسيارات المفخخة لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية "داعش" وقتل 10 من عناصره على مشارف وسط مدينة الموصل شمال البلاد .

وصرح الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية بأن قوات الشرطة صدت هجوم التنظيم الذي استهدف خطوطهم الأمامية على مشارف منطقة الدواسة في الموصل وتمكنت من قتل 10 انتحاريين وتفجير خمس سيارات مفخخة وجرافة لـ"داعش".

من ناحية أخرى أفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي العراقية بأن القوات الأمنية قتلت 12 من عناصر التنظيم ودمرت مقراتهم بجبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين خلال عملية تسلل قامت بها إلى عمق أراضي التنظيم.

وفي سياق أمني آخر عثرت القوات الأمنية اليوم على 100 طن من المواد الكيميائية بالساحل الأيسر لمدينة الموصل الذي تم الإعلان عن تحريره من سيطرة تنظيم داعش في جانفي الماضي.

وأوضح مصدر عسكري أن المواد الكيميائية الذي عثر عليها في منطقة كوكجلي بالموصل تستخدم في صناعة مواد متفجرة .

و كانت منظمة الصليب الأحمر الدولية قد كشفت الجمعة عن استخدام أسلحة كيمياوية في محيط مدينة الموصل مشيرة إلى أنها وثقت إصابة سبعة مدنيين بسبب تعرضهم لمواد الكيمياوية مبينة أنها لا تستطيع تحديد الجهة التي تقف وراء استخدام هذه المواد التي تسبب احمرارا في العين والقيء والسعال وغيرها من الأعراض.