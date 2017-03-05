اتفاقية بين سونلغاز والبنك الوطني الجزائري للدفع الإلكتروني للفواتير

يوقع البنك الوطني الجزائري و مجمع سونلغاز هذا الأحد اتفاقية شراكة تسمح لزبائن سونلغاز بدفع فواتيرهم الكترونيا حسب ما جاء في بيان للبنك.

و من خلال هذه الاتفاقية سيتمكن زبائن سونلغاز من دفع فواتير الكهرباء و الغاز باستعمال بطاقة ما بين البنوك عبر الإنترنت عن طريق المواقع الإلكترونية الأربعة لشركات توزيع الغاز التابعة للمجمع أو من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني الموضوعة تحت تصرفهم على مستوى شبابيك وكالات سونلغاز عبر التراب الوطني.

و من شأن هذه الاتفاقية إعطاء "دفع جديد" و "بعد اوسع" للدفع الإلكتروني بالجزائر حسب هذا البنك العمومي.

و تندرج هذه الخطوة في إطار بعث ديناميكية لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني التي شرع فيها في أكتوبر الفارط برعاية وزارة المالية وباشراف الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي و تطوير الأنظمة المالية.

و تضاف هذه العملية إلى تلك التي تم تجسيدها سابقا من طرف بنوك و شركات كبرى أخرى على غرار اتصالات الجزائر و الخطوط الجوية الجزائرية و موبيليس و شركة المياه و التطهير للجزائر و الجزائرية للمياه.

و يندرج هذا المنهج الذي يرمي إلى ترقية و تعميم وسائل جديدة للدفع تكون آمنة لمستعمليها في إطار الأهداف الإستراتيجية للسلطات العمومية التي ترمي إلى تعزيز مسار إصلاح و عصرنة النظام البنكي و المالي.

و من جهتها أوضحت سونلغاز بأن شركات التوزيع التابعة لها قررت التوجه نحو الدفع عن طريق بطاقات ما بين البنوك كوسيلة جديدة للدفع بعد أن نجحت في مرحلة الدفع عن طريق مكاتب البريد بهدف تنويع و عصرنة وسائل دفع الفواتير.

و من بين الوسائل الأخرى الموجهة لعصرنة خدماتها ذكر المجمع الطاقوي بتعويض العدادات القديمة بأخرى كهربائية ذكية للمشتركين في التوتر المتوسط.

أما بالنسبة للمشتركين الذي يستعملون التوتر الكهربائي الضعيف فيتم استعمال أجهزة التدوين النقالة التي تسمح بتفادي الأخطاء.